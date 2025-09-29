Omicidio Cinzia Pinna caccia ai complici di Ragnedda

Tgcom24.mediaset.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emanuele Ragnedda, 41 anni, reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pinna, potrebbe non aver agito da solo quando, dopo aver ucciso la 33enne, ha fatto sparire i suoi effetti personali. All'appello mancano la borsa, il cellulare, i pantaloni e la biancheria intima. L'ipotesi è che l'imprenditore vinicolo si sia fatto aiutare da altre persone e non solo dal giardiniere con cui avrebbe occultato il cadavere. Gli investigatori sarebbero sulle tracce di un uomo e una donna a cui Ragnedda avrebbe raccontato dell’omicidio subito dopo averlo compiuto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

omicidio cinzia pinna caccia ai complici di ragnedda

© Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Cinzia Pinna, caccia ai complici di Ragnedda

In questa notizia si parla di: omicidio - cinzia

Cinzia Pinna scomparsa a Palau, due indagati per omicidio

La scomparsa di Cinzia Pinna in Gallura: si indaga per omicidio, 2 sospettati

Cinzia Pinna scomparsa a Palau, per la Procura è omicidio: ci sono due indagati mentre si cerca il corpo

omicidio cinzia pinna cacciaCaccia ai complici di Ragnedda, qualcuno ha fatto sparire gli oggetti di Cinzia Pinna: «Ti aiuto io» - A Conca Entosa nei 12 giorni tra il delitto e la confessione c’è stato un viavai di gente: nessuno ha visto il sangue, nessuno si è accorto del divano mancante o della casa piena di piume di cuscino. Come scrive msn.com

omicidio cinzia pinna cacciaFemminicidio di Cinzia Pinna, oggi i primi esami sul corpo della donna - Secondo gli inquirenti Emanuele Ragnedda, l'uomo che ha confessato di averla uccisa, sarebbe stato aiutato da altre due persone che lui fin qui avrebbe tentato di coprire ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Cinzia Pinna Caccia