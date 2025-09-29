Omicidio ad Afragola bruciata viva dal figlio | non accettava la relazione con un altro uomo

Teleclubitalia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi, lunedì 29 settembre, i Carabinieri della Stazione di Afragola hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo gravemente indiziato per l’omicidio della propria madre. La donna, ricoverata il 31 luglio 2025 con ustioni di terzo grado su quasi tutto il corpo, è deceduta il 15 agosto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

omicidio ad afragola bruciata viva dal figlio non accettava la relazione con un altro uomo

© Teleclubitalia.it - Omicidio ad Afragola, bruciata viva dal figlio: non accettava la relazione con un altro uomo

In questa notizia si parla di: omicidio - afragola

Evaso dopo il permesso per un’udienza: preso alla stazione di Afragola il ricercato per tentato omicidio

Omicidio Martina Carbonaro: la ricostruzione choc del delitto ad Afragola

Omicidio della 14enne di Afragola, eseguita l’autopsia: “Martina uccisa con quattro colpi alla testa”

omicidio afragola bruciata vivaAfragola, l’orrore sull’omicidio di Martina: “Colpita alla testa e forse viva mentre veniva nascosta - Nuovi, agghiaccianti dettagli emergono dall’autopsia sul corpo di Martina Carbonaro, la 14enne trovata senza vita il 28 maggio in un edificio abbandonato dell’ex stadio “Moccia” di Afragola. agro24.it scrive

omicidio afragola bruciata vivaAfragola, il dramma di Martina Carbonaro: per medico legale ancora viva quando ex ha nascosto il corpo - La consulenza rivela particolari agghiaccianti: la 14enne di Afragola avrebbe tentato di difendersi mentre l’ex fidanzato poi arrestato ... Secondo 2anews.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Afragola Bruciata Viva