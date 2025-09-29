di Marco Pozzi Nello scorso post ho parlato della produzione Netflix Olympo approfondendo alcuni legami fra sport e doping. Qualche altra riflessione può essere aggiunta prendendo spunto dalla serie. Portare all’eccesso il proprio corpo diventa urgenza interiore, non solo una faccenda di cronometro o punteggio; spingerlo al limite, qualunque sia, farlo “esistere” – muoversi, correre, spingere, saltare – nelle infinite e migliori possibilità, come strumento di cui un essere umano dispone per esprimersi nel mondo. Ricorda, nella spinta a raggiungere prestazioni mai raggiunte, una famosa lettera di Arthur Rimbaud: “Il Poeta si fa veggente attraverso un lungo, immenso e ragionato sregolamento di tutti i sensi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Olympo, sesso e linguaggio del corpo: in scena si mette la propria identità