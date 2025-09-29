Oltre 200 ore di formazione e 400 di esperienza | aperte le iscrizioni alla 24esimo master in fundraising
Sono aperte fino al prossimo 14 novembre le iscrizioni al master universitario in Fundraising per il nonprofit e gli enti pubblici, promosso dall’Università di Bologna (campus di Forlì) con il supporto organizzativo di Serinar. L’iter formativo verrà avviato il 19 gennaio 2026 e comprende 240 ore. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Ministero della Giustizia, stanziati oltre 11 milioni per la formazione professionale dei detenuti siciliani
Formazione, inclusione e un evento 'in rosa' per Techne: "Fatturato senza precedenti di oltre quattro milioni di euro"
Stanziati oltre 61 milioni di euro per la formazione dei disoccupati siciliani
FORMAZIONE, TORNA IL CAREER DAY DI ORIENTAMENTI: 150 AZIENDE E OLTRE 2000 POSTI DI LAVORO AL PALAZZO DELLA BORSA. Da domani 29 settembre a venerdì 3 ottobre il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà cinque giornate in cui i partec - facebook.com Vai su Facebook
#BilancioSociale2024 ACI Vallelunga: oltre 20 anni di formazione alla guida sicura, 33.000 corsi l’anno e centri all’avanguardia. Sicurezza e sostenibilità insieme: dalle auto elettriche e ibride, all'energia fotovoltaica e riciclo d'acqua Scopri di più ? https://bit.l - X Vai su X
Liguria: oltre 17 mln per sistema regionale Istruzione e Formazione Professionale-2- - Il sistema duale regionale, in dettaglio, si conferma uno strumento strategico per offrire percorsi formativi professionalizzanti capaci di integrare ... Riporta borsaitaliana.it