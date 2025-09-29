Oltre 200 ore di formazione e 400 di esperienza | aperte le iscrizioni alla 24esimo master in fundraising

Sono aperte fino al prossimo 14 novembre le iscrizioni al master universitario in Fundraising per il nonprofit e gli enti pubblici, promosso dall’Università di Bologna (campus di Forlì) con il supporto organizzativo di Serinar. L’iter formativo verrà avviato il 19 gennaio 2026 e comprende 240 ore. 🔗 Leggi su Forlitoday.it