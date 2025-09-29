Oltre 200 grammi di marijuana e 65mila euro in contanti resta ai domiciliari
Resta agli arresti domiciliari il 42enne di Corbara, che giorni fa era stato arrestato dai carabineri di Amalfi per il possesso di 262 grammi di marijuana, nel comune di Tramonti.La misuraA deciderlo è il Gip del Tribunale di Salerno, dopo l'udienza di convalida tenuta giorni fa. L'uomo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
