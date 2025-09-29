Olimpiadi Informatica studente del liceo Righi di Cesena medaglia d’oro
Cesena, 29 settembre 2025 – Alessandro Damiani, studente della classe quinta del corso Scienze Applicate 3.0 del liceo scientifico Augusto Righi, ha conquistato la medaglia d’oro alla finale nazionale delle Olimpiadi Italiane di Informatica, che si è svolta a Udine dal 23 al 25 settembre. “Un risultato straordinario, frutto di impegno, passione e talento – comunica la dirigenza del liceo scientifico – che porta in alto il nome della nostra scuola. Complimenti ad Alessandro per questo traguardo prestigioso e un grande in bocca al lupo per le prossime sfide”. La finale nazionale della XXV edizione delle Olimpiadi Italiane di Informatica ha visto la partecipazione di 100 studenti provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
