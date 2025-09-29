Olgiate Comasco, 29 settembre 2025 – Sette mezzi dei vigili del fuoco sono impegnati dalle 17 in via Rosselli a Olgiate Comasco, per domare un incendio scoppiato sulla copertura di un fabbricato a uso abitativo, innescato dalla presenza di materiale depositato sulla sommità, al momento non meglio qualificato. Sul posto sono stati inviati mezzi sia dalla sede centrale di via Valleggio a Como, sia dai distaccamenti. Le fiamme sono molto diffuse, e i vigili del fuoco stanno cercando di contenerne la propagazione all'interno degli appartamenti, soprattutto quelli dell'ultimo piano. L'intervento è ancora in corso: al momento non si segnalano feriti o persone coinvolte, e non è ancora stato possibile stabilire le cause dell'innesco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olgiate Comasco: brucia il tetto di una palazzina, a rischio gli appartamenti sottostanti