Old Dog New Tricks | su Netflix c’è una nuova serie comedy spagnola | trama e quando esce

La nuova serie spagnola di casa Netflix si prefigge l'obiettivo di strappare sorrisi e raccontare con ironia lo scontro tra mondi diversi. Parliamo di "Old Dog, New Tricks" (ma il titolo originale è "Animal"), una miniserie che ci immerge nel sapore genuino della vita rurale e nella leggerezza. 🔗 Leggi su Today.it