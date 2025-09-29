Old Dog New Tricks | su Netflix c’è una nuova serie comedy spagnola | trama e quando esce

Today.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova serie spagnola di casa Netflix si prefigge l'obiettivo di strappare sorrisi e raccontare con ironia lo scontro tra mondi diversi. Parliamo di "Old Dog, New Tricks" (ma il titolo originale è "Animal"), una miniserie che ci immerge nel sapore genuino della vita rurale e nella leggerezza. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tricks - netflix

Old Dog, New Tricks: Release date, cast, streaming details and more about the upcoming Netflix dramedy series - Old Dog, New Tricks is finally making its way to Netflix this October, and if you're someone who loves heartfelt comedies, this Spanish dramedy is just for you. Riporta soapcentral.com

The Old Dog, New Tricks? - , racconta di un calciatore a fine carriera che deve reinventarsi dopo che in seguito ad un infortunio è costretto a ... Secondo repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Old Dog New Tricks