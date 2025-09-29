Oggi si festeggia Francesca Pascale rompe il silenzio su Silvio Berlusconi | parole speciali

Oggi, 29 settembre, si celebra il compleanno che Silvio Berlusconi avrebbe compiuto: un’occasione che non passa inosservata. Anche a distanza di due anni dalla sua scomparsa nel 2023, il suo ricordo resta vivo. In particolare, un pensiero speciale è stato rivolto a lui da Francesca Pascale, che ha condiviso con lui un periodo molto importante della sua vita. L’ex compagna nonché ex showgirl, attivista in Forza Italia e poi paladina dei diritti Lgbtq ha pubblicato una intensa dedica sui social: “ Ci manchi oggi ”, ha scritto. La scelta non è casuale: Pascale e Berlusconi hanno condiviso un percorso importante e burrascoso, fatto di affetto, scelte pubbliche e riflessioni private. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

