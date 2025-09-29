Oggi 29 settembre Santi Arcangeli Michele Gabriele Raffaele | proteggono dalle insidie del nemico

Protettori dalle insidie del maligno, i Santi Arcengeli Michele, Gabriele e Raffaele fanno parte dei vertici delle gerarchie angeliche e ci difendono nella lotta. Oggi, 29 settembre, la Chiesa commemora le figure dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, speciali protettori dalle forze del male. Il Martirologio Romano sottolinea che la Sacra Scrittura rivela le. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

