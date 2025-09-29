Offerte ho Mobile | 150 GB a 6,95€ o in 5G a 9,95€ con tutto senza limiti
Le offerte ho. Mobile diventano sempre più competitive e confermano la posizione dell’operatore virtuale di Vodafone tra gli operatori più convenienti del mercato. Da oggi è possibile scegliere tra due piani davvero interessanti: la prima proposta offre 150 GB, minuti e SMS illimitati a soli 6,95€, mentre la seconda include 150 GB in 5G a 9,95€, mantenendo sempre la filosofia del brand: trasparenza, zero costi nascosti e massima semplicità. È un’occasione che non puoi farti sfuggire, soprattutto se provieni da iliad od operatori virtuali, con le migliori tariffe low cost del mercato. L’operatore virtuale di Vodafone propone la promozione ideale per chi naviga in streaming, usa i social o lavora in mobilità senza preoccuparsi dei limiti. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
