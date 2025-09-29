Offerte di lavoro in leggero calo | nelle aziende salentine 540 posti disponibili
LECCE – Offerte di lavoro in leggero calo rispetto a sette giorni fa nella provincia di Lecce: sono 540 i posti disponibili, pubblicati nelle 209 offerte presenti nel 34esimo report settimanale di Arpal Puglia. Il settore con il maggior numero di opportunità lavorative è quello sanitario e dei. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: offerte - lavoro
Lavoro, le offerte della settimana nel novarese: gli annunci dell'8 luglio
Offerte di lavoro, bandi per oltre 180 posti nella sanità piemontese: i concorsi aperti
Dalla guardia giurata al parrucchiere: le 136 offerte di lavoro in provincia di Bergamo
QdS pubblica ogni giorno le offerte di lavoro più interessanti in Sicilia: le posizioni aperte di domenica 28 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Infortuni sul lavoro, leggero calo in Liguria, malattie professionali +39% - I dati liguri sono stati presentati a Genova dal direttore generale dell'Inail Marcello Fiori nell'ambito ... Riporta rainews.it
Lavoro, settembre negativo per il territorio pisano: assunzioni in calo, tiene solo il turismo - I dati della Camera di commercio segnala una flessione dell'8% rispetto allo stesso periodo del 2024 ... Segnala pisatoday.it