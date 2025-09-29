Odio avere una polemica con te discutere di cose che coinvolgono Pippo Baudo ora che purtroppo non c’è più | Giancarlo Magalli risponde a Katia Ricciarelli
Katia Ricciarelli, ieri domenica 28 settembre a “ Verissimo ” su Canale 5, è tornata a raccontare la sua verità, dopo il clamore suscitato dalle sue recenti dichiarazioni sulla scomparsa di Pippo Baudo. “Prima di farmi dire sì al matrimonio Pippo doveva dirmi che aveva un figlio. Non sono stata rispettata come donna e come moglie. E questo mi dispiace molto”, ha aggiunto. “Quando eravamo sposati ho fatto fare delle indagini a un investigatore privato e ho scoperto dei due appartamenti intestati alla sua segretaria”, ha poi rivelato Ricciarelli. “ Eredità? Avevamo la separazione dei beni, non ho mai avuto bisogno di niente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: odio - avere
Odio politico, la Bernini replica alle minacce dei collettivi: “Nessuno deve avere paura di entrare all’università”
Ormai la situazione è diventata insostenibile. La rabbia, il livore, l’odio che i social riversano nei confronti di chiunque si permetta di lavorare, dare lavoro e magari avere un briciolo di successo è fuori controllo. - facebook.com Vai su Facebook
Chi arriva a inventare menzogne su voli di Stato e incontri fantasma dimostra di non avere argomenti, ma soltanto cieco odio e veleno. Cara @GiorgiaMeloni , un forte abbraccio a te e alla piccola Ginevra: il vostro amore è la vostra forza, capace di vincere su t - X Vai su X
Sinistra senza freni: insulti e offese a Kirk. Arriva l'esposto di Fdi contro l'odio sui social - Fa ancora discutere, pure in Italia, l'assassinio dell'attivista della destra americana reazionaria di stampo "Maga", Charlie ... Riporta msn.com