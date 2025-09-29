Occupazioni pro Gaza a Genova sale la tensione Pronti a nuove proteste nelle scuole

La replica degli universitari alla ministra Bernini e al rettore Delfino: «Stop alle intimidazioni, tutta la città è con noi». Assemblea all’artistico Klee: gli studenti restano in salita Battistine, la dirigente Patti minaccia provvedimenti disciplinari. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Occupazioni pro Gaza a Genova sale la tensione Pronti a nuove proteste nelle scuole

Occupazioni pro Gaza, a Genova sale la tensione. "Pronti a nuove proteste nelle scuole" - La replica degli universitari alla ministra Bernini e al rettore Delfino: «Stop alle intimidazioni, tutta la città è con noi».

Rettorato di Genova, prosegue l'occupazione degli studenti per Gaza - Domani sera i manifestanti attraverseranno le strade di Genova passando proprio davanti al rettorato per supportare gli studenti che lo stanno occupando

