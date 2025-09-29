Occhiuto brinda ad Acquaroli | Tra una settimana in Calabria festeggeremo il 2-0 sulla sinistra
"Congratulazioni a Francesco Acquaroli, i marchigiani hanno premiato inequivocabilmente il buongoverno del centrodestra. Ci vediamo tra una settimana in Calabria per festeggiare un'altra grande vittoria e il 2-0 sulla sinistra". Lo ha affermato sui social Roberto Occhiuto, presidente della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
