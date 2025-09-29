Occhiali da sole e mani giunte | ecco l' uomo che avrebbe consegnato un proiettile a don Patriciello
Un video ripreso durante la messa nella chiesa del Parco Verde di Caivano mostra l’uomo che avrebbe consegnato un proiettile a don Maurizio Patriciello. Si tratta di Vittorio De Luca, 75 anni, poi arrestato dagli uomini della scorta del prete. Le immagini, girate dalla giornalista anti-camorra Marilena Natale, ritraggono l’uomo in piedi, con le mani giunte e gli occhiali da sole, mentre partecipa alla funzione religiosa. Poco dopo, racconta Natale, De Luca si sarebbe avvicinato all’altare per ricevere l’eucaristia e avrebbe consegnato al sacerdote un pacchetto “tipo un foglio arrotolato”, risultato poi contenere un proiettile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
