Obici K-9 verso Nord | la mossa della Nato per blindare il fronte settentrionale
La Nato continua a rafforzare i suoi confini più sensibili. La Norvegia, Paese membro dell'Alleanza Atlantica, ha ordinato altri 24 obici semoventi K9 VIDAR alla sudcoreana Hanwha Aerospace nel suo terzo contratto con l'azienda asiatica. Questo acquisto amplierà la flotta di artiglieria di Oslo a 52 sistemi entro il 2027. " Processi efficienti e una buona cooperazione con Hanwha sono stati fondamentali per garantire che la consegna dei 24 sistemi di artiglieria K9 aggiuntivi sia già pianificata per il 2027 ", ha spiegato Gro Jaere, direttore dell'Agenzia norvegese per i materiali di difesa. I nuovi obici saranno dotati di sistemi di comunicazione aggiornati e di integrazione con le piattaforme di combattimento norvegesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
