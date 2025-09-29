Obbligo vaccinale Covid-19 il TAR conferma la misura per docenti e ATA Ecco cosa hanno detto i giudici

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso di centinaia di lavoratori della scuola contro l'obbligo vaccinale anti-Covid imposto dal Ministero dell'Istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

