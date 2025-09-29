NXT No Mercy 2025 – Review

Buongiorno a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuova Review qui sulle nostre pagine. E’ ora di dare spazio a NXT, che torna con un nuovo Premium Live Event, parlo di No Mercy 2025 che si è tenuto dal FTL War Memorial di Fort Lauderdale, Florida. Non perdiamo tempo quindi e partiamo subito. ONE ON ONE MATCH Josh Briggs vs. Je’Von Evans L’opener del Premium Live Event, Je’Von Evans contro Josh Briggs. Come ho detto anche nella preview mi aspettavo tecnica contro potenza e così è stato effettivamente. Ho visto una grande intensità tra di loro nel lottato nel corso del match. Dopo una lotta alla pari, nonostante la buonissima prova di Briggs, nel finale è stato Je’Von a trovare il pin vincente sul suo avversario. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

