Il pomeriggio televisivo di ieri ha regalato ai telespettatori di Canale 5 un momento che non è passato inosservato. A Verissimo, Silvia Toffanin ha accolto Katia Ricciarelli, che con la sua abituale schiettezza ha riportato l’attenzione sul suo matrimonio con Pippo Baudo. Un’intervista intensa e diretta, nella quale la soprano non ha esitato a rivolgere critiche a Giancarlo Magalli, accusandolo per alcune dichiarazioni passate. Un attacco che ha subito acceso il dibattito mediatico. Poche ore dopo, l’ex conduttore de I Fatti Vostri non è rimasto in silenzio. Magalli ha risposto con un lungo post su Facebook, prendendo posizione e replicando punto per punto alle parole della Ricciarelli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Nuovo scontro tra Giancarlo Magalli e Katia Ricciarelli: la polemica non si spegne