Nuovo sciopero treni 3 ottobre 2025 | orari fasce di garanzia e chi si ferma

Un nuovo sciopero nazionale dei treni è in programma dalle 21:00 di giovedì 2 ottobre alle 20:59 di venerdì 3 ottobre 2025. La mobilitazione, indetta dal sindacato autonomo intercategoriale Si-Cobas, rischia di causare disagi in tutta Italia con cancellazioni e variazioni di servizio. Lo sciopero tocca in realtà tutte le categorie pubbliche e private, quindi non solo il comparto ferroviario. Alla base della protesta, ancora una volta, motivazioni politiche: il comunicato dello sciopero dichiara il sostegno alla resistenza palestinese e chiede «la fine del genocidio» nella Striscia di Gaza. Il personale coinvolto appartiene al Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, mentre per i viaggiatori Italo non risultano al momento avvisi di adesione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Nuovo sciopero treni 3 ottobre 2025: orari, fasce di garanzia e chi si ferma

In questa notizia si parla di: nuovo - sciopero

Porto Livorno, nave israeliana in arrivo al terminal Darsena Toscana. Usb: "Pronti a un nuovo sciopero"

Nuovo sciopero (regionale) dei treni in arrivo a luglio: viaggi a rischio per 23 ore

Nuovo sciopero dei lavoratori di Eurospin in Abruzzo, presidio davanti al supermercato di via del Circuito

Trasporti, ottobre inizia con un nuovo sciopero dei treni #trasporti - X Vai su X

Sono di nuovo in sciopero i lavoratori di Canada Post a seguito della profonda riforma annunciata ieri dal governo federale che prevede il taglio di vari servizi nel corso dei prossimi 10 anni, tra cui anche le consegne a domicilio. - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero dei treni il 2 e 3 ottobre: ecco gli orari e le fasce garantite - Disagi in vista per pendolari e viaggiatori: lo sciopero nazionale coinvolgerà Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper ... Si legge su msn.com

Sciopero treni 2-3 ottobre 2025: orari e motivazioni. Come chiedere il rimborso - Cobas: ma verrà anticipato in caso di attacco alla Global Sumud Flotilla. quotidiano.net scrive