Nuovo sciopero il 3 ottobre a rischio trasporti e servizi

Veneziatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà un nuovo sciopero generale tra il 2 e il 3 ottobre, che coinvolgerà tutti i settori. Al centro, ancora una volta, la situazione a Gaza, con l'assedio israeliano e le minacce agli equipaggi della Global Sumud Flotilla. A proclamarlo il Sindacato Intecategoriale Cobas (S.I. Cobas), che. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

