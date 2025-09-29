Nuovo sciopero generale in arrivo | treni a rischio per 24 ore a ottobre

Un nuovo sciopero generale è in arrivo nei prossimi giorni.A proclamare la nuova agitazione è stato il sindacato Si-Cobas, che ha indetto uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l'intera giornata di venerdì 3 ottobre.Lo sciopero interessa anche i trasporti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: nuovo - sciopero

Porto Livorno, nave israeliana in arrivo al terminal Darsena Toscana. Usb: "Pronti a un nuovo sciopero"

Nuovo sciopero (regionale) dei treni in arrivo a luglio: viaggi a rischio per 23 ore

Nuovo sciopero dei lavoratori di Eurospin in Abruzzo, presidio davanti al supermercato di via del Circuito

Ottobre inizia nel segno dei disagi. Previsti un nuovo sciopero dei treni e della scuola: tutto quello che vi serve sapere - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo sciopero generale dei treni il 2 e il 3 ottobre. Cosa sapere su orari e fasce di garanzia: https://startupitalia.eu/economy/sciopero-treni-2-3-ottobre-cosa-sapere/… - X Vai su X

Venerdì nuovo sciopero generale, gli orari e le fasce garantite - Le 24 ore di sciopero inizieranno alle 21 di giovedì e saranno comunque garantite solo le corse con orario id arrivo previsto entro le 22. Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

“Blocchiamo tutto”. Italia, nuovo sciopero generale, è arrivato l’annuncio del sindacato - Due giorni dopo lo sciopero generale che ha bloccato trasporti e servizi in molte città italiane, i sindacati tornano a farsi sentire con un nuovo ... Come scrive thesocialpost.it