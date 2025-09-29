Nuovo sciopero dei treni | stop di 24 ore in settimana le fasce di garanzia Trenord

Quicomo.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora sciopero. Il mese di ottobre si apre con una nuova agitazione nazionale di 24 ore che coinvolgerà anche il trasporto ferroviario. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato SI Cobas e interesserà i settori pubblici e privati dalle 21 di giovedì 2 ottobre fino alle 20:59 di venerdì 3. 🔗 Leggi su Quicomo.it

