Nuovo ospedale | primi traslochi a fine novembre
Prime schiarite dopo le nubi sparse sul nuovo ospedale di Pordenone. A quasi un anno dall'inagurazione - avvenuto nel dicembre 2024 - si è tenuto nella direzione dell'Asfo un incontro con l’impresa che ha realizzato la struttura in via Montereale. La direzione e i collaudatori hanno fatto il. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: nuovo - ospedale
Nuovo piano sosta ospedale di Reggio Emilia: ecco la mappa
Maddy, cuore nuovo dopo il trapianto. Prima volta a casa dopo 2 anni e mezzo d'ospedale: «Che emozione portarla al mare»
Nuovo ospedale Santa Chiara di Pisa, Giani: Passo da 70 milioni di euro verso il futuro
NUOVO OSPEDALE DELLA PIANA! ANDIAMO AVANTI! Giorno dopo giorno, sempre sul pezzo. Andiamo avanti a lottare insieme. Concretezza e continuità! #avantiCalabria #elezioniRegionali2025 #iovotoMattiani #OcchiutoPresidente - facebook.com Vai su Facebook
#Nuovo #ospedale #Terni. #Bandecchi: «Con la Regione avanti insieme. Basta sistemi ‘mafiosi’ e #clientelismi» https://umbriaon.it/nuovo-ospedale-terni-bandecchi-con-la-regione-avanti-insieme-basta-sistemi-mafiosi-e-clientelismi/… #Umbria #sanità #salut - X Vai su X
Bandecchi, nuovo ospedale Narni-Amelia? prima Terni - Amelia "se però prima si sarà costruito il nuovo di Terni collocato esattamente nella sede attuale, così da evitare di avere buttato soldi dei cittadini per ... Secondo ansa.it
Simonetti, sul nuovo ospedale di Terni trovato solo deserto - "Sul nuovo ospedale di Terni abbiamo trovato solo il deserto. Lo riporta ansa.it