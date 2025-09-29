Nuovo ospedale | primi traslochi a fine novembre

Pordenonetoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prime schiarite dopo le nubi sparse sul nuovo ospedale di Pordenone.  A quasi un anno dall'inagurazione - avvenuto nel dicembre 2024 - si è tenuto nella direzione dell'Asfo un incontro con l’impresa che ha realizzato la struttura in via Montereale. La direzione e i collaudatori hanno fatto il. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovo - ospedale

Nuovo piano sosta ospedale di Reggio Emilia: ecco la mappa

Maddy, cuore nuovo dopo il trapianto. Prima volta a casa dopo 2 anni e mezzo d'ospedale: «Che emozione portarla al mare»

Nuovo ospedale Santa Chiara di Pisa, Giani: Passo da 70 milioni di euro verso il futuro

Bandecchi, nuovo ospedale Narni-Amelia? prima Terni - Amelia "se però prima si sarà costruito il nuovo di Terni collocato esattamente nella sede attuale, così da evitare di avere buttato soldi dei cittadini per ... Secondo ansa.it

Simonetti, sul nuovo ospedale di Terni trovato solo deserto - "Sul nuovo ospedale di Terni abbiamo trovato solo il deserto. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Ospedale Primi Traslochi