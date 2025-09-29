Nuovo colpo di scena nella saga dell’eredità Agnelli | spunta un testamento segreto dell’Avvocato

Nuovo colpo di scena nella saga sull’eredità Agnelli, che vede contrapposta Margherita ai figli John, Lapo e Ginevra Elkann. Nell’ambito dell’udienza di oggi della causa civile in corso a Torino, gli avvocati di Margherita hanno prodotto una copia di un testamento olografo firmato dall’Avvocato. Nel documento, datato gennaio 1998, Gianni Agnelli disponeva che il 25% della società Dicembre (la cassaforte di famiglia determinante per l’intero impero a partire da Exxor) andasse al figlio Edoardo, «a modifica delle disposizioni precedenti», dunque della “lettera di Monaco” del 1996 che assegnava quella quota al nipote John Elkann. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

