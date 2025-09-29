Nuovo caso sospetto di Dengue a Monza | parte la disinfestazione straordinaria

Un altro caso sospetto di Dengue a Monza: scatta la disinfestazione straordinaria. A comunicarlo è comune: l'intervento è in programma dalla giornata di lunedì 29 settembre, fino a mercoledì 1 ottobre. Le vie coinvolteL’intervento è stato disposto dal Comune tramite ordinanza su richiesta. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

