Nuovi assunti alla Regione siciliana in 210 firmano i contratti | ad accoglierli il presidente Schifani e l’assessore Messina

Feedpress.me | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Duecentodieci nuovi dipendenti alla Regione siciliana. Stamattina, nella sede dell’assessorato della Funzione pubblica, sono stati firmati i contratti di assunzione. Ad accoglierli il presidente della Regione, Renato Schifani, e l’assessore Andrea Messina con il dirigente della Funzione pubblica, Salvatrice Rizzo. «Auguro buon lavoro agli uomini e alle donne che oggi entrano a far parte della. 🔗 Leggi su Feedpress.me

