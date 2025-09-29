Nuove strategie per la scuola a Palazzo dei Leoni vertice tra Comune e dirigenti delle superiori

Messinatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuto questa mattina a Palazzo dei Leoni un incontro promosso dalla Città Metropolitana di Messina, rivolto ai dirigenti degli istituti superiori della provincia. L’iniziativa, convocata dal sindaco metropolitano Federico Basile -assente per impegni istituzionali sopraggiunti - ha avuto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuove - strategie

Schlein-Conte, dialogo più forte e nuove strategie

Il Grande Fratello Gold: nuove strategie e volti noti

Strategie e sviluppo sostenibile: nuove sfide per il futuro

nuove strategie scuola palazzoRiforme scuola, dal “palazzo” alle aule: perché i docenti dovrebbero conoscerle bene? Il corso - Ogni riforma della scuola non resta mai sulla carta: entra nelle aule, modifica la progettazione, influenza valutazioni e metodologie. Segnala tecnicadellascuola.it

Istituto Marangoni Milano si prepara a inaugurare la nuova scuola a Palazzo Turati e lancia nuovi corsi - Istituto Marangoni Milano inaugura la nuova sede in via Meravigli, nell'anno che celebra i primi 90 anni della scuola. vogue.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuove Strategie Scuola Palazzo