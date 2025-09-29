Nuove strategie per la scuola a Palazzo dei Leoni vertice tra Comune e dirigenti delle superiori
Si è tenuto questa mattina a Palazzo dei Leoni un incontro promosso dalla Città Metropolitana di Messina, rivolto ai dirigenti degli istituti superiori della provincia. L’iniziativa, convocata dal sindaco metropolitano Federico Basile -assente per impegni istituzionali sopraggiunti - ha avuto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: nuove - strategie
Schlein-Conte, dialogo più forte e nuove strategie
Il Grande Fratello Gold: nuove strategie e volti noti
Strategie e sviluppo sostenibile: nuove sfide per il futuro
Casting Shadows – Roccia Fusa è arrivato! Arricchisci il mondo di Casting Shadows con un’espansione che porta nuove strategie e fino a 6 giocatori! Due nuovi personaggi entrano in battaglia, mentre tre tessere esagono ampliano la mappa di gioco offr - facebook.com Vai su Facebook
Riforme scuola, dal “palazzo” alle aule: perché i docenti dovrebbero conoscerle bene? Il corso - Ogni riforma della scuola non resta mai sulla carta: entra nelle aule, modifica la progettazione, influenza valutazioni e metodologie. Segnala tecnicadellascuola.it
Istituto Marangoni Milano si prepara a inaugurare la nuova scuola a Palazzo Turati e lancia nuovi corsi - Istituto Marangoni Milano inaugura la nuova sede in via Meravigli, nell'anno che celebra i primi 90 anni della scuola. vogue.it scrive