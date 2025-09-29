Nuove anticipazioni sulla stagione 2 di The Day of the Jackal con eddie redmayne

Un aggiornamento recente sulla produzione della seconda stagione di The Day of the Jackal ha suscitato grande interesse tra gli appassionati, in particolare per la partecipazione di Eddie Redmayne. La serie, ispirata al romanzo di Frederick Forsyth e al film del 1973 con lo stesso nome, si distingue come un avvincente esempio di thriller spionistico che ha riscosso notevole successo sia di critica che di pubblico nel suo debutto di novembre 2024. La conferma del rinnovo per una nuova stagione testimonia l'apprezzamento crescente verso questa produzione. l'ingresso di david harrower come nuovo sceneggiatore.

