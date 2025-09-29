Nuova Mercedes Classe C | tra 2028 e 2029 si cambia look

Mercedes Classe C. Ci sono già parecchie informazioni, speculazioni e rumor su come potrebbe essere la nuova generazione della Mercedes Classe C verso il 20282029. Cosa sappiamo cosa è già confermato. Ecco le basi certe o quasi certe: Mercedes confermato che dal 2026 arriverà una versione full-electric della Classe C (il C-Class EV), costruita su una piattaforma dedicata per veicoli elettrici.. Questa piattaforma sarà la MB.EA (Medium variant) per il segmento “core luxury”, che includerà la C-Class elettrica e il GLC elettrico.. Il modello elettrico dovrebbe avere linee più aerodinamiche, una silhouette più “slanciata” rispetto alla versione ICE, con una carrozzeria solo berlina (no variante station wagon elettrica finora prevista). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Mercedes Classe C: tra 2028 e 2029 si cambia look

