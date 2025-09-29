Nuova influenza 2025 in arrivo cosa sapere su sintomi e vaccini | i consigli dell’esperto

Bologna, 29 settembre 2025 – Oltre 120mila bolognesi potrebbero essere colpiti dall’influenza in arrivo dall’Australia. Il virus potrebbe varcare i confini nazionali tra la fine del mese di ottobre e l’inizio di quello di novembre, ma dipenderà dall’andamento delle temperature. Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi, lo abbiamo chiesto a Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl di Bologna. Direttore che tipo di influenza sarà quella del prossimo inverno?. "Se osserviamo quello che è accaduto in Australia, potrebbe esserci un aumento notevole dei casi rispetto allo scorso anno: là hanno registrato fino al 70 per cento dei casi in più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova influenza 2025 in arrivo, cosa sapere su sintomi e vaccini: i consigli dell’esperto

Nuova influenza 2025 in arrivo, cosa sapere su sintomi e vaccini: i consigli dell’esperto - Mentre anche il Covid rialza la testa, saranno a rischio oltre 120mila bolognesi: ecco le fasce più fragili e cosa aspettarsi nei prossimi mesi secondo Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento di Sa ... Riporta ilrestodelcarlino.it

