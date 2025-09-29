Nuoro scoperta maxi piantagione di cannabis | sequestrate 2,5 tonnellate

A Fonni, in provincia di Nuoro, la guardia di finanza ha scoperto e distrutto una piantagione di cannabis con circa 2.500 piante, pronte per essere immesse sul mercato. L'area, nei pressi del galoppatoio, era dotata di un sofisticato impianto di irrigazione con 2 km di tubature. Le analisi hanno confermato l'elevato potere stupefacente delle infiorescenze.

