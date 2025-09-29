Npsg rinforza l’organico per stare tranquilla Arrivano pedine di esperienza e affidabilità

Tante importanti novità in casa di una Npsg Trading Logistic che sta completando il proprio roster con l’intento di disputare un buon campionato di Serie B in modo da raggiungere quanto prima una salvezza tranquilla. Entra a far parte del club biancazzurro Luca Girelli (nella foto a fianco), classe 2008, mancino naturale, opposto, ma con doti anche di schiacciatore di posto 4. La sua avventura nel mondo della pallavolo comincia al Valdimagra Group e nel 202223 viene inserito nella formazione Under 15 per essere poi promosso quasi subito in Under 17. Nel 202324 ha disputato i campionati Under 17 e Under 19, ha vinto il campionato di Prima Divisione e ha fatto parte della rappresentativa ligure che ha partecipato al Trofeo delle Regioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

