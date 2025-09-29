Npl Meeting 2025 | in Italia previsti 22 miliardi di euro annui di volumi Npe transati nel triennio 2025-27

Il processo di derisking portato avanti dall’industria italiana degli Npl continua a mantenere storicamente basso il tasso di deterioramento del credito nel nostro Paese, mentre l’Europa fa registrare un aumento degli indicatori di rischiosità prospettica dovuto al maggiore livello di crediti deteriorati di Francia e Germania. In questo contesto, il livello di maturità raggiunto dall’industria italiana degli Npl è atteso ora alla prova del consolidamento e della capacità di adozione di nuova tecnologia digitale nei processi, due variabili che determineranno il futuro del settore. Sono queste le principali evidenze del “Market Watch Npl 2025” elaborato dall’Ufficio Studi di Banca Ifis e presentato venerdì 26 settembre in occasione della quattordicesima edizione del Npl Meeting, l’annuale appuntamento dedicato all’industria del credito deteriorato che per l’occasione è stata intitolata “Framework & Frontiers”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

