Novena all’Angelo Custode 29 settembre | preghiera del settimo giorno

L’Angelo Custode ci è sempre vicino e intercede per noi. È il nostro amico fidato che presenta i nostri desideri al Signore, offrendogli le nostre preghiere e aiutandoci interiormente a combattere ogni giorno.    Il 2 ottobre la Chiesa festeggia solennemente i nostri celesti custodi: rivolgiamo loro una preghiera fiduciosa. Il nostro Angelo Custode infatti veglia. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

