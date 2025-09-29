Novantenne vittima di un tentato scippo a Presezzo cade a terra e finisce in ospedale
È finita in ospedale un’anziana di 90 anni, vittima di un tentato scippo lunedì mattina (29 settembre) in via Monte Grappa a Presezzo. Stava rincasando a piedi dal mercato di via Olimpia, quando intorno alle 11 è stata aggredita da una o più persone, ancora non è chiaro. È stata trovata a terra, insieme al sacchetto della spesa e alla borsetta. Il viso, dicono alcuni testimoni, era ricoperto di sangue. Sul posto è arrivata l’ambulanza, per il trasporto dell’anziana in ospedale a Ponte San Pietro. Ai carabinieri il compito di ricostruire l’accaduto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
