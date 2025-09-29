Novantenne vittima di un tentato scippo a Presezzo cade a terra e finisce in ospedale

Bergamonews.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È finita in ospedale un’anziana di 90 anni, vittima di un tentato scippo lunedì mattina (29 settembre) in via Monte Grappa a Presezzo. Stava rincasando a piedi dal mercato di via Olimpia, quando intorno alle 11 è stata aggredita da una o più persone, ancora non è chiaro. È stata trovata a terra, insieme al sacchetto della spesa e alla borsetta. Il viso, dicono alcuni testimoni, era ricoperto di sangue. Sul posto è arrivata l’ambulanza, per il trasporto dell’anziana in ospedale a Ponte San Pietro. Ai carabinieri il compito di ricostruire l’accaduto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

novantenne vittima di un tentato scippo a presezzo cade a terra e finisce in ospedale

© Bergamonews.it - Novantenne vittima di un tentato scippo a Presezzo, cade a terra e finisce in ospedale

In questa notizia si parla di: novantenne - vittima

novantenne vittima tentato scippoPresezzo, 90enne vittima di un tentato scippo: finisce in ospedale con una spalla rotta - Una donna di 90 anni, residente in paese, è rimasta vittima di un tentato scippo mentre tornava a casa dal mercato di via Olimpia. ecodibergamo.it scrive

novantenne vittima tentato scippoPresezzo, tentano di scippare una novantenne mentre torna dal mercato e la fanno finire in ospedale: «Era una maschera di sangue» - I banditi l'hanno strattonata per portarle via la borsetta, avrebbe una spalla rotta ... Lo riporta bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Novantenne Vittima Tentato Scippo