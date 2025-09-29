Notte di sangue in centro Accoltellato un giovane E’ stato tentato omicidio
Ancora una notte di violenza e sangue nel centro città. E ancora una volta protagonisti sono stati cittadini di nazionalità straniera, in particolare un marocchino e una decina di pachistani. Ad avere la peggio è stato un nordafricano di 19 anni, nato in Italia a Pescia ma residente a Prato. L’aggressione con un coltello ai danni del marocchino è avvenuta dopo la mezzanotte all’angolo tra via del Melograno e via Frascati non molto distante dalla biblioteca comunale Lazzerini e dal Museo del Tessuto. Il giovane è stato circondato dalla banda di pachistani che lo hanno aggredito a mano armata con un coltello. 🔗 Leggi su Lanazione.it
