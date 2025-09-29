Notte cubana al Miles Davis jazz club | concerto tributo ai Buena vista social club

Palermotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fascino di Cuba torna a far vibrare le pareti del Miles Davis Jazz Club con ritmi travolgenti, assoli infuocati e melodie che sanno di tramonti tropicali e notti d’estate.Viaggio sonoro tra son, bolero, mambo e latin jazz, sulle orme del leggendario Buena Vista Social Club, giovedì 2 ottobre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

