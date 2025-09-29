Notre Dame un amore impossibile | sabato 25 ottobre al Teatro Apparte lo spettacolo con le musiche di Cocciante
Un grande ritorno a Palermo! La Compagnia teatrale dell'Aurora è felice di annunciare il ritorno di uno dei suoi più grandi successi: "Notre Dame, un amore impossibile". Dopo aver incantato il pubblico nelle precedenti stagioni, la celebre storia di Quasimodo ed Esmeralda, tratta dal capolavoro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: notre - dame
'Balla mia Esmeralda', all'anfiteatro dell'Era il concerto che omaggia Notre Dame
La statua di San Tommaso torna sulla guglia di Notre-Dame de Paris
Notre Dame de Paris arriva al Palarescifina: ecco le date
Milano, marzo 2026: il grande ritorno di Notre Dame de Paris. Con Kibo Viaggi puoi viverlo dal vivo… ma i posti vanno a ruba! Prenota il tuo adesso allo 015 2522456 - facebook.com Vai su Facebook
Francia, riaprono le torri di Notre-Dame, la visita di Macron e la vista mozzafiato su Parigi - X Vai su X