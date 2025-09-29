Nostalgia Fantozzi con fregatura | la Coppa Cobram a Roma salta all’ultimo

Un’operazione nostalgia finita malissimo. A Roma c’è chi ha pagato 45 euro per partecipare alla 1ª Coppa Cobram di ciclismo. Una rivisitazione reale organizzata sul Monte Antenne di Roma, ai Parioli, proprio dove nel 1980 venne girato Fantozzi contro tutti. Erano pronti il «birrone gelato», la borraccia e la «bomba» per doparsi. Ma anche il buono per un pranzo alla «trattoria al Curvone » a base di «frittatone di cipolle, polpette di Bavaria del Dottor Birkenmaier, fagioli alla scorreggiona», per «una giornata da vera merd. della Megaditta ». La gara ciclistica amatoriale avrebbe dovuto svolgersi attorno a Villa Ada. 🔗 Leggi su Open.online