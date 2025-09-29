LE BOLLICINE DI ‘NON SUCCEDERÀ PIÙ, Amanda Lecciso parla della rottura con Iago Garcia, i rapporti oggi. SU BOLLICINEVIP TORNA LA RUBRICA LE BOLLICINE DI “NON SUCCEDERÀ PIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO NON SUCCEDERÀ PIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96. Sabato 27 settembre 2025 è andata in onda l’intervista radiofonica di Amanda Lecciso, ex gieffina dell’ultima edizione del Grande Fratello. Amanda Lecciso e Iago Garcia (Screen Raiplay) Dopo il reality l’ex gieffina ha frequentato per qualche mese Iago Garcia, conosciuto nella casa più spiata d’Italia, le cose però tra loro non hanno funzionato e si sono detti addio. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - ‘Non Succederà Più’, Amanda Lecciso sulla rottura con Iago Garcia: “Non ci sarà un ritorno”