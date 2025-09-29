‘Non Succederà Più’ Amanda Lecciso sulla rottura con Iago Garcia | Non ci sarà un ritorno

Bollicinevip.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LE BOLLICINE DI ‘NON SUCCEDERÀ PIÙ, Amanda Lecciso parla della rottura con Iago Garcia, i rapporti oggi. SU  BOLLICINEVIP  TORNA LA RUBRICA  LE BOLLICINE DI “NON SUCCEDERÀ PIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON  GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO  NON SUCCEDERÀ PIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96. Sabato 27 settembre 2025  è andata in onda l’intervista radiofonica di Amanda Lecciso, ex gieffina dell’ultima edizione del  Grande Fratello. Amanda Lecciso e Iago Garcia (Screen Raiplay) Dopo il reality l’ex gieffina ha frequentato per qualche mese  Iago Garcia, conosciuto nella casa più spiata d’Italia, le cose però tra loro non hanno funzionato e si sono detti addio. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

8216non succeder224 pi2498217 amanda lecciso sulla rottura con iago garcia non ci sar224 un ritorno

© Bollicinevip.com - ‘Non Succederà Più’, Amanda Lecciso sulla rottura con Iago Garcia: “Non ci sarà un ritorno”

In questa notizia si parla di: succeder - amanda

Cerca Video su questo argomento: 8216non Succeder224 Pi2498217 Amanda