L'atteggiamento verso Israele in Germania sta cambiando, e una delle sue spie più significative è il recente cambio di rotta del St. Pauli, storico club di calcio antifascista di Amburgo, sulla situazione in Palestina. Nell'autunno del 2023, il St. Pauli finì nell'occhio del ciclone a livello internazionale per aver esposto uno striscione che diceva "Palestina libera da Hamas", nel momento in cui la Striscia di Gaza era da giorni sotto i bombardamenti israeliani. Ne era nato un aspro conflitto con la Green Brigade, il principale gruppo di tifosi del Celtic Glasgow, notoriamente pro-Palestina. Le due tifoserie si erano insultate a distanza con degli striscioni (in cui gli USP del St.

Non solo per sport – Il St. Pauli cambia idea su Gaza (come tutta la Germania)