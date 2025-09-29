Il termoventilatore a torre Philips Serie 5000 è progettato per il riscaldamento domestico con controllo intelligente dei consumi. La tecnologia con intelligenza artificiale regola automaticamente la potenza in base all’ambiente, migliorando l’efficienza. È disponibile su Amazon a prezzo scontato rispetto al listino ufficiale di soli 87,11 euro, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Approfitta subito della promo su Amazon Gestione intelligente del calore e risparmio energetico. Uno degli aspetti più distintivi di questo dispositivo è la presenza di un sistema di intelligenza artificiale progettato per regolare in modo automatico l’erogazione di calore, in base alle condizioni ambientali e alle preferenze impostate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Non soffrire più con il freddo: riscalda la stanza silenziosamente e risparmia con gli sconti di Amazon