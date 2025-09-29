Non so affari suoi Quella frase misteriosa dello zio di Sempio sul prestito | resta il giallo

Le parole di Patrizio Sempio, zio paterno di Andrea Sempio, pronunciate dinanzi al suo cancello ad Alagna, mantengono un tono dimesso ma oggi risuonano con un peso diverso: "Ho fatto un prestito a mio fratello. Me li ha restituiti e per me è chiusa lì". Quell'assegno da 5.000 euro versato da Giuseppe a Patrizio, subito ritirato in contanti, compare nel decreto di perquisizione della Procura di Brescia come una delle “movimentazioni anomale” da verificare in relazione alla presunta corruzione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Secondo l'accusa, quest'ultimo avrebbe ricevuto una somma di denaro, nell'ordine di 20-30. 🔗 Leggi su Iltempo.it

