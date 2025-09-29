Non si ferma all’alt fugge in moto da Como per 12 km inseguito dai carabinieri | in casa serra di marijuana
Nel pomeriggio di domenica 28 settembre i carabinieri del Radiomobile di Como hanno notato un motociclista che faceva una manovra azzardata in via Rosselli, superando una lunga coda di veicoli proprio davanti alla pattuglia.Quando i militari gli hanno intimato l’alt, l’uomo non si è fermato e si. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: ferma - fugge
Non si ferma all'alt dei carabinieri, fugge a bordo di un'Alfa Romeo ma si schianta contro un albero: 23enne muore nella corsa in ospedale
Non si ferma all’alt dei carabinieri e fugge in moto, si schianta contro alcuni pali a Forte dei Marmi e muore
Nell'auto a noleggio la droga da trasportare a Vaccarizzo Si ferma all'alt della polizia e fugge a piedi: arrestato catanese https://siciliaweb.it/2025/09/nellauto-a-noleggio-la-droga-da-trasportare-a-vaccarizzo/… - X Vai su X
Dicono che il lupo, quando ama, non cerca altrove. Non fugge al primo problema, non scappa quando le cose si fanno dure. Non si volta dall’altra parte quando fa male. Sceglie una volta sola… e quella scelta vale per sempre. Non perché non possa trovare q - facebook.com Vai su Facebook