Non posso venire a firmare ho l' influenza e sto male | 26enne daspato compra il biglietto e va allo stadio arrestato

Quasi come se nulla fosse. Esattamente come un qualsiasi altro ultras dell'Akragas, ha comprato il biglietto ed è andato ieri allo stadio Esseneto a vedersi la partita contro il Pro Ragusa. Avrebbe dovuto invece - in quanto "colpito" dal divieto di accedere negli stadi per le manifestazioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it