Non perde peso dopo la gravidanza il marito la uccide | June aveva 37 anni era un'avvocata

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

June Bunyan, 37 anni, scozzese, è stata uccisa dal marito dopo che lui si era lamentato del suo peso post-gravidanza. Trasferitasi negli Stati Uniti per diventare avvocato difensore, aveva fondato il suo studio a Los Angeles. Il marito è accusato di omicidio. I vicini parlano di un rapporto segnato da violenza e controllo morboso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perde - peso

Il trucco della nutrizionista per mangiare pasta, riso e patate senza ingrassare: “Così non solo si perde peso, ma ci si sente meno gonfi e con una digestione migliore”

“Avevo dolori ovunque, il mio corpo non sopportava quel peso”, Serena Williams perde 14 chili con un farmaco dimagrante: “Ma non è una scorciatoia”

Nestlé perde un altro peso massimo: via il Presidente Bulcke

Serena Williams perde 14 chili dopo la gravidanza con un farmaco: «Volevo sentirmi meglio». Cos'è il GLP-1 - gravidanza, raccontando come sia riuscita a perdere oltre 14 chili grazie all’utilizzo di un farmaco: il ... Si legge su leggo.it

Cecilia Rodriguez parla del peso preso in Gravidanza: ''Non ne vado fiera'' - Cecilia Rodriguez parla della sua gravidanza e rivela quanti chili ha preso, lasciandosi andare ad un amaro sfogo. Scrive comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Perde Peso Dopo Gravidanza