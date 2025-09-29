Non perde peso dopo la gravidanza il marito la uccide | June aveva 37 anni era un'avvocata
June Bunyan, 37 anni, scozzese, è stata uccisa dal marito dopo che lui si era lamentato del suo peso post-gravidanza. Trasferitasi negli Stati Uniti per diventare avvocato difensore, aveva fondato il suo studio a Los Angeles. Il marito è accusato di omicidio. I vicini parlano di un rapporto segnato da violenza e controllo morboso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: perde - peso
Il trucco della nutrizionista per mangiare pasta, riso e patate senza ingrassare: “Così non solo si perde peso, ma ci si sente meno gonfi e con una digestione migliore”
“Avevo dolori ovunque, il mio corpo non sopportava quel peso”, Serena Williams perde 14 chili con un farmaco dimagrante: “Ma non è una scorciatoia”
Nestlé perde un altro peso massimo: via il Presidente Bulcke
Cosa vorresti le persone sapessero sui Disturbi Alimentari? Ve lo abbiamo chiesto settimana scorsa e abbiamo collezionato le vostre risposte (grazie ). Molte volte ci si ferma a come o quando mangiamo, ad un corpo che prende o perde peso, eppure molto - facebook.com Vai su Facebook
Serena Williams perde 14 chili dopo la gravidanza con un farmaco: «Volevo sentirmi meglio». Cos'è il GLP-1 - gravidanza, raccontando come sia riuscita a perdere oltre 14 chili grazie all’utilizzo di un farmaco: il ... Si legge su leggo.it
Cecilia Rodriguez parla del peso preso in Gravidanza: ''Non ne vado fiera'' - Cecilia Rodriguez parla della sua gravidanza e rivela quanti chili ha preso, lasciandosi andare ad un amaro sfogo. Scrive comingsoon.it