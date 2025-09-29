Il caso di Roberto Santi è esemplare: per avere rilasciato certificati di esonero ai suoi pazienti durante il Covid, è stato sospeso dalla professione e perfino arrestato. Se anche solo il 10% dei suoi colleghi avesse rifiutato l’obbligo di siero, sarebbe saltato il banco. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Non ogni medico si è piegato al dio vaccino