Non ogni medico si è piegato al dio vaccino

Laverita.info | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso di Roberto Santi è esemplare: per avere rilasciato certificati di esonero ai suoi pazienti durante il Covid, è stato sospeso dalla professione e perfino arrestato. Se anche solo il 10% dei suoi colleghi avesse rifiutato l’obbligo di siero, sarebbe saltato il banco. 🔗 Leggi su Laverita.info

